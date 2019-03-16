Зафнауэр: первый круг сыграет важную роль

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии.



«Как и ожидалось, борьба в квалификации была очень плотной, однако Серхио Пересу удалось проехать несколько отличных кругов и выйти в финальную часть квалификации. Грожан испортил на своём медленном круге попытку Лэнса Стролла, в итоге он потерял несколько десятых секунды и вместе с ними шанс на второй сегмент квалификации. Нельзя упускать ничего, когда в середине пелотона такие плотные результаты. В итоге эти несколько десятых дорого нам стоили.



По нашим ожиданиям, завтра результаты будут столь же плотными. Судя по длинным сериям, у нас есть неплохой и стабильный темп, однако в гонке многое зависит от позиций на трассе, так что первый круг сыграет важную роль. Мы хотим заработать очки», — приводит слова Отмара Зафнауэра официальный сайт команды.