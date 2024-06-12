«Макс понимает». Бергер оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена перейти в немецкую команду «Мерседес».

«Может ли Макс перейти в «Мерседес»? На данный момент, и я это подчёркиваю – на данный момент – вероятность невысокая. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф старается поддержать его, но Макс знает, что его навыков пилота в нынешней ситуации, вероятно, будет недостаточно, чтобы вернуть команду на победную тропу», — приводит слова Бергера Bild.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1. На его счету 194 очка. На втором месте находится гонщик «Феррари» Шарль Леклер, у которого 138 баллов. Тройку сильнейших замыкает Ландо Норрис, представляющий «Макларен» (131).

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