Джеймс Ваулз высказался о Сайнсе на фоне новостей о его переходе в «Уильямс»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался об испанском гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе, который покинет итальянскую команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Он пилот-победитель, который в прошлом году, несмотря ни на что, блестяще провёл гонку в Сингапуре, опередив Макса Ферстаппена. Он может здорово оценивать складывающуюся ситуацию, принимает логичные решения и к тому же невероятно быстр. Думаю, любой команде на стартовой решётке повезло бы, если бы в её составе был такой человек, как Карлос», — приводит слова Ваулза GPblog.

Ранее обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт сообщал, что «Уильямс» предложил Карлосу четырёхлетний контракт, но с определёнными условиями.

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