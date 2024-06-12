«Тогда Макс ушёл бы туда сразу». Бергер назвал условие перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о теоретическом переходе нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду «Мерседес». По мнению австрийца, переход бы точно состоялся, если бы в «Мерседес» отправился Эдриан Ньюи – глава технического отдела «Ред Булл», который покинет команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«Любая команда должна стремиться заполучить Эдриана. Если бы Ньюи выбрал «Мерседес», то Ферстаппен тоже отправился бы туда практически сразу. Ньюи — абсолютный гений. Где он, там и успех. Он доказал это в течение последних 25 лет. Но на данный момент всё выглядит так, что Ньюи присоединится к «Феррари». Если это произойдёт, а я как раз предполагаю, что это произойдёт, «Скудерия» может пережить новую эру успеха с участием руководителя команды Вассёра, а также Ньюи, Леклера и Хэмилтона. С моей точки зрения, соперникам «Феррари» превзойти этот состав может оказаться непросто», — приводит слова Бергера Bild.

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