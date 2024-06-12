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Японский гиперкар установил новый рекорд скорости для электромобилей

Японский гиперкар установил новый рекорд скорости для электромобилей
Aspark Owl SP600
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Японский гиперкар Aspark Owl SP600, собранный итальянской компанией Manifattura Automobili Torino, установил абсолютный рекорд скорости для автомобилей с электромотором, разогнавшись до 438,7 км/ч. Предыдущий рекорд был установлен электромобилем Rimac Nevera, который в 2022 году разогнался до 412 км/ч.

Права на видео принадлежат Manifattura Automobili Torino. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Manifattura Automobili Torino.

Заезды проходили на полигоне в Папенбурге, там же, где в 2022 году рекорды скорости устанавливал Rimac Nevera. Пилотировал M. A. T. Aspark SP600 Марк Бассенг — экс-чемпион мира в гонках FIA GT1 и победитель «24 часов Нюрбургринга» 2012 года. Специально для этих заездов компания Bridgestone разработала особую резину, способную выдержать необходимые нагрузки.

Марк Бассенг с командой Aspark и Manifattura Automobili Torino

Марк Бассенг с командой Aspark и Manifattura Automobili Torino

Фото: Manifattura Automobili Torino

Отметим, что Aspark Owl был представлен в виде концепта в 2017 году, а в производство поступил в 2020-м. У автомобиля четыре электромотора, которые в общей сложности генерируют 1480 кВт (2012 л. с.), и до появления 2039-сильного Lotus Evija в 2023-м он оставался самым мощным серийным автомобилем в мире. Кроме того, по данным создателей, Aspark Owl разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды — быстрее любой другой серийной машины в мире.

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