Представлен самый дорогой китайский автомобиль. Он стоит дороже Maybach и Rolls-Royce

Компания Hongqi представила премиальный автомобиль Guoli из люксовой линейки Hongqi Golden Sunflower. Стоимость этого автомобиля в Китае составит 7,18 млн юаней, то есть около $ 990 тыс. по текущему курсу, сообщает издание CarNewsChina.

Таким образом, Hongqi Guoli будет дороже ряда моделей Maybасh, Rolls-Royce и других марок премиум-класса, а также станет самым дорогим автомобилем Китая.

Hongqi Guoli Фото: faw.com

Hongqi Guoli — преемник Hongqi L5. Под капотом у новинки турбированный двигатель V8 мощностью 285 кВт (387 л. с.), её максимальная скорость — 220 км/ч.

В линейку Hongqi Golden Sunflower также входит представленный на Пекинском автосалоне Guoya, а позднее будут представлены Guoyao и Guoyue. Их стоимость пока не объявлена.