AMuS назвал состав пилотов «Хааса» в новом сезоне Формулы-1

В новом сезоне Формулы-1 за американскую команду «Хаас» будут выступать Оливер Берман и, вероятно, Эстебан Окон. Об этом рассказал автоспортивный обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт. При этом журналист подчеркнул, что спонсоры китайского гонщика Гуаньюя Чжоу предлагают $ 30-35 млн за то, чтобы контракт был предложен именно ему.

В настоящий момент Чжоу выступает за «Кик-Заубер». Ранее в СМИ сообщалось, что команда не станет продлевать с ним контракт.

Напомним, уже известно, что по окончании этого сезона Формулы-1 «Хаас» покинет немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, подписавший контракт с «Ауди».

Ранее сообщалось, что «Уильямс» предложил Сайнсу четырёхлетний контракт, но с определёнными условиями.

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