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Хилл: «Мерседес» всё время обсуждает будущего напарника Расселла, а не его самого

Хилл: «Мерседес» всё время обсуждает будущего напарника Расселла, а не его самого
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Бывший гонщик Формулы-1 и чемпион 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о ситуации в немецкой команде «Мерседес», по окончании нынешнего сезона которую покинет пилот Льюис Хэмилтон.

«Он пытается утвердиться в качестве ведущего гонщика, но ему ещё предстоит этого добиться, потому что команда всё время обсуждает, кто будет товарищем Джорджа по команде в следующем году, а не самого Джорджа. «Мерседес» должен поддерживать его немного больше, они должны придать ему больше уверенности, и тогда, возможно, ему не придётся так сильно стараться, чтобы проявить себя во время гонок», — приводит слова Хилла F1 Oversteer со ссылкой на его выступление в подкасте Sky Sports.

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