Ферстаппен сделал эмоциональное заявление после сообщений о себе и своей девушке Пике

Трёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сделал заявление после сообщений в свой адрес и в адрес своей девушки Келли Пике, которые стали распространяться в интернете. Гонщик не стал уточнять, что именно послужило причиной его реакции.

«Это должно прекратиться. Эти ложные обвинения со стороны некоторых людей в социальных сетях безумны и нелепы одновременно. Ненависти не должно быть места в этом мире. Мы знаем, что правда на стороне нашей семьи, и мы очень счастливы вместе. Я люблю тебя», — написал Ферстаппен на своей официальной странице в социальных сетях.

Схожее сообщение разместила и Пике.

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