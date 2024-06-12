Квят рассказал о состоянии своей команды перед «24 часами Ле-Мана»

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Ламборгини» в гоночной серии WEC, высказался о состоянии команды перед легендарной гонкой «24 часа Ле-Мана», которая состоится 15 июня.

Напомним, россиянин является участником класса LMDh и выступает на гиперкаре Lamborghini SC63.

«Мы выполнили всю работу и проехали достаточно кругов. На некоторых этапах мы чувствовали себя вполне конкурентоспособно. Очевидно, сложно делать выводы, но это было приятно. Мы понимали, что не упускаем ничего важного.

Конечно, предстоит большая работа, у нас есть темп, но нам нужно продолжать уменьшать время круга и помечать детали. Хорошо, когда есть темп, это положительно сказывается на гонщиках и команде. Он не всегда показателен, но временами мы его показываем.

Хоть это и тесты, но мы посмотрели, где находимся относительно других, всё в порядке, но нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Квята издание Sportcars365.

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