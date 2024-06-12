Бергер ответил, при каком условии Макс Ферстаппен уйдёт из «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о возможном уходе из австрийской команды её пилота Макса Ферстаппена. Как считает Бергер, это произойдёт, если нидерландец почувствует, что сможет добиваться лучших результатов в другом месте.

«Безусловно, в настоящий момент Макс серьёзно размышляет о том, что с ним будет без его наставника Хельмута Марко и технического гуру Эдриана Ньюи. Конечно, «Ред Булл» – лучший выбор на данный момент, но Макс твёрдо решит найти лучшее решение, как только появится такая возможность. Если он обнаружит, что его машина начинает давать сбои, и увидит преимущества в другом месте, он воспользуется этим шансом», — приводит слова Бергера Bild.

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