Экс-пилот Формулы-1 сделал категоричное заявление о будущих результатах «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер поделился мыслями о выступлении команды «Мерседес» в нынешнем сезоне «Королевских гонок». По мнению Бергера, гоночный коллектив из Германии вновь будет сражаться за чемпионство, так как его руководитель Тото Вольф сможет найти для этого нужное решение.

«Если речь о двух гонщиках, Расселле и Хэмилтоне, то, конечно, они превосходны. Просто автомобиль команды недостаточно быстр, так что речь может идти только о технической стороне. Это продолжается уже третий сезон. Но поскольку я знаю амбиции Тото Вольфа, то не сомневаюсь, что он найдёт выход из тупика», — приводит слова Бергера издание Bild.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 124 очка.

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