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В Великобритании установили рекорд скорости для садовой тачки

В Великобритании установили рекорд скорости для садовой тачки
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В Великобритании во время заездов Straightliners Speed Week на аэродроме в Элвингтоне механик из Уэльса Дилан Филлипс установил новый рекорд скорости среди садовых тачек и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Дилан Филлипс

Дилан Филлипс

Фото: Социальные сети

В финальном заезде Филлипсу на садовой тачке с мотором удалось развить скорость в 84,627 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал Кевину Никсу, который смог достичь 74 км/ч.

«Если честно, это неудобно и страшно. Кроме того, трудно тормозить — тормоза есть только спереди. После пары проездов становится больно, потому что подвески нет, все вибрации ты чувствуешь. Но я всё равно на седьмом небе. Разумеется, это мелочь, но всё равно приятно», — поделился ощущениями Филлипс, признавшийся, что занимается постройкой таких транспортных средств в качестве хобби.

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