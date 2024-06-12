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«Я впечатлён». Деймон Хилл отреагировал на выступление Ферстаппена в Монреале

«Я впечатлён». Деймон Хилл отреагировал на выступление Ферстаппена в Монреале
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл высказался о выступлении звёздного голландца Макса Ферстаппена на минувшем Гран-при Канады.

«В этом году уже была парочка гонок, в которых победу «Ред Булл» принесло великолепие Макса, его способность оставаться спокойным под давлением. Я был впечатлён тем, что он не спасовал, когда не вырвался вперёд на старте. Он занял своё место и, казалось, выжидал.

Он жалуется на машину, он не может касаться бордюров, но при этом звучит расслабленно по радио. Исключение, когда он кем-то или чем-то раздражён. Он способен оставаться на вершине конкуренции Формулы-1 и при этом продумывать стратегию и реализовывать свои возможности. Если у него появится шанс – он за него ухватится», — сказал Хилл в подкасте Sky F1.

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