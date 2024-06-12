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AMuS: «Уильямс» предложил Сайнсу четырёхлетний контракт, но с определёнными условиями

AMuS: «Уильямс» предложил Сайнсу четырёхлетний контракт, но с определёнными условиями
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Британская команда Формулы-1 «Уильямс» предложила испанскому гонщику Карлосу Сайнсу четырёхлетний контракт по схеме 2+1+1. Об этом рассказал автоспортивный обозреватель издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт. Таким образом, пилот точно проведёт в команде два сезона, а после получит возможность активировать опцию досрочного расторжения соглашения.

По окончании этого сезона Формулы-1 Карлос уйдёт из «Феррари», а его место займёт нынешний пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В настоящий момент испанец занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 108 очков. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 194 балла.

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