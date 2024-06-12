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Марко оценил шансы Ферстаппена победить в Канаде, будь он в болиде Норриса или Расселла

Марко оценил шансы Ферстаппена победить в Канаде, будь он в болиде Норриса или Расселла
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу шансов пилота команды Макса Ферстаппена одержать победу на Гран-при Канады в другой машине.

«Победил бы Макс на машине Норриса или Расселла? Да. Только Макс обладает умением читать гонки и уверенностью в том, чтобы нажать на педаль газа, когда это необходимо. Кроме того, наша команда придерживалась абсолютно правильной стратегии», — приводит слова Марко oe24.at.

Напомним, Ферстаппен одержал победу на Гран-при Канады. Вторым был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. А тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл, представляющий «Мерседес». Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится с 21 по 23 июня.

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