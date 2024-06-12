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Глава «Макларена» назвал цель для команды после Гран-при Канады

Глава «Макларена» назвал цель для команды после Гран-при Канады
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Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался о положении команды после Гран-при Канады, прошедшего с 7 по 9 июня в Монреале.

«Небольшое разочарование из-за возможной победы является свидетельством долгого пути, который проделала команда. Теперь мы постоянные претенденты на подиум, а иногда и на победу.

Я смотрю и на положительные моменты, и их немало. Команда было последовательна, если говорить о конкуренции, несмотря на то что условия менялись, а это никогда нельзя воспринимать как должное. Вы не получаете награды за прошлое. Каждый гоночный уикенд вы должны добиваться результата.

В идеале мы должны сделать машину немного быстрее, чтобы быть в состоянии бороться за победу в любых условиях, независимо от трассы и погоды», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.

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