«Риски есть». Магнуссен заявил, что может потерять место в Формуле-1

Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен не исключил потери места боевого пилота в предстоящем сезоне.

«Да, риск того, что это произойдёт, есть, «Хаас» отлично меня знает, для них я понятен. Не думаю, что мне нужно что-либо доказывать. Сейчас рынок открыт, посмотрим, как всё сложится.

Я чётко дал понять, что хотел бы продолжить [карьеру] в команде. Если говорить о будущем, можно сказать, что команда находится в хорошем положении. И я бы хотел быть её частью. Я не знаю, когда всё станет понятно. И до этого момента я буду просто соревноваться», — приводит слова Магнуссена Ekstra Bladet.

В настоящий момент, после девяти этапов, Магнуссен занимает 18-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник немец Нико Хюлькенберг — 14-й.