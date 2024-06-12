Глава «Альпин»: надеемся, что Окон сделает всё возможное в этом сезоне

Глава «Альпин» Бруно Фамен заявил, что пилот команды француз Эстебан Окон не будет подвергнут санкциям в нынешнем сезоне, несмотря на скандал на Гран-при Монако, после которого стало известно, что с Оконом не продлят контракт.

«Эстебан вправе рассчитывать на полную поддержку ради наилучшего результата, потому что лучший результат Эстебана — это возможность лучшего результата для команды. И мы надеемся, что Эстебан сделает для команды всё возможное.

Я не должен так говорить, потому что Эстебан – часть команды, а команда – это пилоты, механики, инженеры… все, кто вносит свой вклад. Пилот — это часть команды», — приводит слова Фамена издание Autosport.

Ранее в «Альпин» объяснили, почему приказали Окону пропустить Гасли на Гран-при Канады.