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Марко ответил на вопрос про возможный уход Ферстаппена в «Мерседес»

Марко ответил на вопрос про возможный уход Ферстаппена в «Мерседес»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу потенциального перехода гонщика команды Макса Ферстаппена в «Мерседес». По словам Хельмута, в настоящий момент австрийский гоночный коллектив не думает об этом, а сосредоточен на выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Переход Ферстаппена в «Мерседес» на фоне улучшения их результатов? Я только что прочитал, что они утвердили Андреа Кими Антонелли. А вообще мы полностью сосредоточены на победе в чемпионате мира. Мы уже убедились – если концентрация не 100-процентная, способность побеждать быстро теряется», — приводит слова Марко oe24.at.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер обозначил условие перехода Ферстаппена в «Мерседес».

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