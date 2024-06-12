Formel1.de: «Мерседес» сделал предложение Ферстаппену, Макс пока не дал ответа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сохраняет надежду подписать контракт с нидерландским гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом информирует Formel1.de. По сведениям издания, немецкая команда сделала предложение лагерю Ферстаппена и ответ из него пока так и не получила.

Также сообщается, что «Мерседес» будет оттягивать решение по второму пилоту до тех пор, пока не наступит ясность с Ферстаппеном.

Напомним, по окончании этого сезона «Мерседес» покинет Льюис Хэмилтон.

В настоящий момент Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов Формулы-1. На его счету 194 очка. Ранее о возможном уходе Ферстаппена в «Мерседес» высказывался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

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