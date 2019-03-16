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Магнуссен: из-за ошибки мне пришлось использовать дополнительный комплект резины

Магнуссен: из-за ошибки мне пришлось использовать дополнительный комплект резины
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он показал седьмой результат.

«Квалификация получилась неидеальной, допустил ошибку в первом сегменте, из-за чего мне пришлось использовать дополнительный комплект резины. В итоге на финал квалификации у нас остался только один комплект шин. Здорово, что машина была очень быстра.

Горжусь командой. У нас снова быстрый болид. Парни на заводе отлично поработали, правильно истолковав новый регламент, так что мы получили конкурентоспособную технику. Мы не уступаем лидерам очень много, пусть и не боремся с ними. Надеюсь, завтра сможем воспользоваться преимуществом стартовых позиций и заработать много очков», — приводит слова Магнуссена официальный сайт команды.

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