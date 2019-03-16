Магнуссен: кажется безумием, что есть машины, которые быстрее «Хааса»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен остался доволен работой болида в первые дни Гран-при Австралии, отдельно отметив скорость.

«Все машины стали лучше, чем в прошлом году. У нас очень хороший болид. Кажется безумием, что есть другие машины, которые быстрее этой. Наш болид очень и очень быстр. Мы надеялись на такой потенциал, но ничего никогда нельзя знать наверняка, и мысли хочется доказать результатами на трассе.

Именно это мы сегодня и сделали. Что касается моей финальной попытки в квалификации, круг получился дерьмовым. Я не выжал максимума. В первом сегменте допустил ошибку, и это значило, что в третьем сегменте у меня был лишь один подходящий комплект резины. А когда у тебя лишь одна попытка в конце квалификации, это всегда не очень хорошо, но это моя вина", — приводит слова датчанина Autosport.