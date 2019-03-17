Хорнер: во второй половине гонки «Ред Булл» выглядел лучше, чем Хэмилтон

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался доволен итогами Гран-при Австралии, отметив, что во второй половине гонки команда была способна бороться с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Отличный день, мы завоевали подиум, а Макс сумел обойти Феттеля. Мы завоевали место на подиуме с новым мотором, такое начало сезона — мечта. „Хонда“ подготовила для нас отличный продукт. Мотор был надёжен и давал нам хорошую мощность.

Мы были быстрыми в гонке и более конкурентоспособными, чем в пятницу. Похоже, во второй половине гонки «Ред Булл» выглядел лучше Льюиса Хэмилтона, и это воодушевляет. Что касается Гасли, думаю, он провёл хорошую гонку. Обгонять в Австралии очень непросто, и он всё ещё чувствует давление. Но он даёт отличную обратную связь, ему надо дать немного времени — и результат придёт", — приводит слова Хорнера BBC.