Магнуссен: огорчён, что Грожан не завоевал очки

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выразил удовлетворение своим результатом на Гран-при Австралии, вместе с тем датчанин признался, что огорчён итогами гонки для Ромена Грожана.

«Очень доволен сегодняшним днём, мы добились хорошего результата. Но жаль, что команда не сумела финишировать в топ-10 двумя машинами. У Грожана была хорошая позиция, мы могли рассчитывать на сильный результат после квалификации, так что я огорчён, что Ромен не набрал очки.

Шестое место — хороший результат для меня. Я доволен, у меня получился хороший старт, и болид был очень хорош. На протяжении всей гонки мог атаковать и при этом контролировал состояние резины. Очень рад начать сезон именно таким образом", — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».