Стролл: большую часть гонки держал позади Квята и Гасли

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от гонки Гран-при Австралии, по итогам которой ему удалось финишировать на девятом месте.

«Очень доволен своей гонкой, отличный день за рулём. Приятно заработать очки в первый уик-энд сезона, но было непросто. Был очень трудный день, я преследовал Хюлькенберга и Райкконена, а позади держал Квята и Гасли большую часть гонки. Я находился под сильным давлением, был на грани, но рад, что сумел набрать два очка.



Мы всегда планировали ехать долго при нашей стратегии. Знали, что нужно хорошо стартовать и отыграть места на ранней стадии гонки, что удалось. После этого у нас был хороший темп, и мы сумели сдержать машины позади на более мягких шинах. Увидели сегодня, что борьба в середине будет действительно плотной, но мы точно в этой схватке», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.