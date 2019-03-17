Бинотто признался, что в «Феррари» пока не разобрались в причинах слабого темпа

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто назвал ряд факторов, которые привели к проблемам команды на Гран-при Австралии. Вместе с тем функционер признался, что пока не разобрался в причинах их появления.

«В ходе гонки мы испытывали проблемы при работе с шинами. Мы пробовали разные настройки, но нам так и не удалось необходимый баланс. Так же нам не хватало сцепления. Понимаем ли мы, что привело к этому? Вероятно, нет. Нам нужно вернуться на базу, проанализировать все данные и дать оценку случившемуся», — приводит слова Бинотто F1i.

В гонке Гран-при Австралии ни один из пилотов не сумел добраться до подиума. Себастьян Феттель завершил гонку на четвёртой позиции, а новобранец команды Шарль Леклер финишировал пятым.