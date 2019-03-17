Боттас назвал спонтанным мат по радио после финиша

Сегодня, 17 марта, в Мельбурне состоялась гонка Гран-при Австралии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. После финиша финн в порыве эмоций позволил себе использовать по радио нецензурную лексику: «Тем, кого это касается, пошли [к чёрту]», — сказал Боттас.

Позже Боттас объяснил эту фразу, признав, что она была совершенно спонтанной.

«Это просто пришло само собой. Хотел отправить лучшие пожелания, вот и всё. Не думал об этом и не планировал, получилось спонтанно. Очевидно, есть много людей, которые поддерживают меня, и я поддерживаю это, в спорте всегда есть место взлётам и падениям, так что настоящую поддержку можно всегда определить с лёгкостью.



Есть и другие люди, которые в трудные времена выражаются о тебе негативно. Не могу сказать, что критика несправедлива, каждый может говорить то, что хочет. Но всем сомневающимся стоит иногда смотреть в зеркало и думать, почему они себе позволяют те или иные вещи.



Победа получилась особенной, это лишь моя четвёртая победа в Формуле-1, и после 2018 года, когда я ни разу не выиграл, она даже слаще. Я очень доволен", — приводит слова финна RaceFans.

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