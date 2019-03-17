Сайнс: уик-энд, который хочется забыть

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Австралии. Испанцу не удалось финишировать в гонке из-за отказа блока MGU-K.

«Это был уик-энд, который хочется забыть. Мы потеряли блок MGU-K, что вызывает сожаление, ведь гонка складывалась неплохо. Я оставил проблемы минувшего дня позади и с позитивным настроем начинал воскресенье. Мне удалось сделать всё, чего я хотел: я хорошо стартовал, обогнал четыре машины и ввязался в борьбу за очки, атакуя впереди идущие болиды. Машина вела себя здорово, у нас был темп и я боролся с соперниками, которые в итоге завершили гонку в топ-10, это доказывает, что очки сегодня были достижимой целью.

Сезон начался с большого невезения, но надеюсь, что мы добьёмся большего в Бахрейне. Рад оставить этот этап позади и буду продолжать работать", — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».

