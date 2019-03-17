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Джовинацци: рассчитываю побороться за более высокие места на этапе в Бахрейне

Джовинацци: рассчитываю побороться за более высокие места на этапе в Бахрейне
Авто / Формула-1

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал итоги Гран-при Австралии, в котором он показл 15-й результат.

«Гонка получилась довольно сложной. На первом круге моя машина получила небольшие повреждения, после чего было не так просто поддерживать высоки гоночный темп. Я поучаствовал в нескольких сражениях за позиции и сделал всё, что от меня зависело, чтобы удержать, защитить своё место. Это только первый этап, так что я рассчитываю побороться за более высокие места на этапе в Бахрейне», — приводит слова Антонио Джовинацци официальный сайт команды.

Победу в Гран-при Австралии одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону. Третьим к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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