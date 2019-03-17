Джовинацци: рассчитываю побороться за более высокие места на этапе в Бахрейне

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал итоги Гран-при Австралии, в котором он показл 15-й результат.



«Гонка получилась довольно сложной. На первом круге моя машина получила небольшие повреждения, после чего было не так просто поддерживать высоки гоночный темп. Я поучаствовал в нескольких сражениях за позиции и сделал всё, что от меня зависело, чтобы удержать, защитить своё место. Это только первый этап, так что я рассчитываю побороться за более высокие места на этапе в Бахрейне», — приводит слова Антонио Джовинацци официальный сайт команды.



Победу в Гран-при Австралии одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе место досталось его напарнику по команде Льюису Хэмилтону. Третьим к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.