Перес: «Рейсинг Пойнт» — это мой проект в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес назвал команду «своим проектом в Формуле-1».



«Думаю, что после того, как начался процесс введения внешнего управления, было важно остаться в команде. Для меня это было больше, чем место в Формуле-1. Это очень важный проект, в котором я хочу добиться успеха в ближайшие годы, учитывая мой вклад в этот проект.



Я знаю, что если через три года мы получим тот результат, на который рассчитываем, то это будет отчасти благодаря тому времени, которое я вложил в команду вместе с другими ключевыми для коллектива персонами. Процесс введения внешнего управления был сложным. Мне пришлось спасать рабочие места. Для меня «Рейсинг Пойнт» больше, чем команда, это мой проект в Формуле-1, и я хочу добиться успеха с ним. Моя цель — вывести команду на новый уровень», — приводит слова Переса El Mundo Deportivo.