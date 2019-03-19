Бывший спонсор Боттаса отказался комментировать его мат после победы в Австралии

Бывший спонсор Валттери Боттаса не стал отвечать на вопрос, считает ли он, что эмоции гонщика после победы на Гран-при Австралии были адресованы ему.



После финиша пилот «Мерседеса» позволил себе использовать по радио нецензурную лексику: «Тем, кого это касается, пошли [к чёрту]», — сказал финн.



Позже Боттас объяснил эту фразу, признав, что она была совершенно спонтанной. Есть расхожее мнение, что эти слова адресованы тем, кто хочет, чтобы Валттери в «Мерседесе» заменил Эстебан Окон. Однако многие уверены, что Боттаса больше всего задело решение торгово-промышленной корпорации Wihuri Group. Эта компания спонсировала Боттаса с начала 2000-х, однако перед началом нынешнего сезона отказалась продолжать с гонщиком рабочие отношения.

«Я не буду касаться комментариев Боттаса. Его комментарии принадлежат ему. Я не удивлён победе „Мерседеса“. Я знал, что они в хорошей форме. Удивлён ли я, что победил именно Боттас? Нет. У Хэмилтона с самого начала были проблемы с машиной», — цитирует финского бизнесмена Антти Илмари Арнио-Вихури GrandPX.news.