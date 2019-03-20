В «Торо Россо» остались впечатлены работой Албона в Австралии

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон остался впечатлён работой Александера Албона на Гран-при Австралии.



«Александер Албон проделал действительно солидную работу. Он хороший пилот, он методичен, не эмоционален, и он быстро учится. Я впечатлён его работой.



В начале гонки в Австралии ему пришлось поберечь свои тормоза, но он справился с этим. Он уже многому научился с точки зрения контроля расхода резины и ведения гонки. Думаю, что он впервые в карьере испытал на себе действие синих флагов. Он проделал аккуратную работу и показал себя не менее крепким гонщиком, чем другие новички серии. Я уверен, что мы можем продолжать в том же духе. Албон знает трассу в Бахрейне, поскольку участвовал там в гонках Формулы-2, так что мы ожидаем ещё один шаг вперёд от него», — приводит слова Джоди Эггинтона Autosport.