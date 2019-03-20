Физикелла остался впечатлён Ферстаппеном на Гран-при Австралии

Бывший пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла под впечатленим от работы Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии. Физикелла подчеркнул, что Макс Ферстаппен всегда делает шоу и что он под впечатлением от его манёвра против Себастьяна Феттеля.



«Макс Ферстаппен всегда делает шоу. Он, без сомнения, одно из лучших явлений в Формуле-1. Его манёвр против Себастьяна Феттеля был невероятным. Это было прекрасно исполнено», — приводит слова Джанкарло Физикеллы GPBlog.



Ферстаппен занял третью позицию по итогам Гран-при Австралии. Этот подиум стал шестым подряд для голландского пилота «Ред Булл».



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место занял его напарник Льюис Хэмилтон.