Руководство W Series анонсировало заключительный этап отбора участниц

Руководство женской серии W Series анонсировало заключительный этап отбора участниц чемпионата.



«Программа тестов будет сосредоточена в основном на режиме гонки. Мы будем рассматривать время единственного круга, но в основном учитываться будут темпы развития пилотесс во время тестов, их работа с механиками и инженерами, а также выносливость и стабильность на длинных сериях кругов», — приводит слова гоночного директора W Series Дейва Райана GPFans.



Заключительный этап отбора участниц W Series пройдёт в конце этой недели на трассе в Альмерии. Из 28 оставшихся гонщиц участие в серии примут только 18.



Первый этап чемпионата пройдёт 4—5 мая на трассе в Хоккенхайме. Чемпионат будет серией поддержки гонок DTM.