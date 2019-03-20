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Руководство W Series анонсировало заключительный этап отбора участниц

Руководство W Series анонсировало заключительный этап отбора участниц
Авто / Младшие серии

Руководство женской серии W Series анонсировало заключительный этап отбора участниц чемпионата.

«Программа тестов будет сосредоточена в основном на режиме гонки. Мы будем рассматривать время единственного круга, но в основном учитываться будут темпы развития пилотесс во время тестов, их работа с механиками и инженерами, а также выносливость и стабильность на длинных сериях кругов», — приводит слова гоночного директора W Series Дейва Райана GPFans.

Заключительный этап отбора участниц W Series пройдёт в конце этой недели на трассе в Альмерии. Из 28 оставшихся гонщиц участие в серии примут только 18.

Первый этап чемпионата пройдёт 4—5 мая на трассе в Хоккенхайме. Чемпионат будет серией поддержки гонок DTM.

Источник: GPFans Сообщить об ошибке
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