Доменикали — о «Феррари»: для меня Бахрейн будет более надёжным показателем

Бывший глава «Феррари» Стефано Доменикали ожидает, что итальянская команда сумеет показать свой максимум в Бахрейне после неудачного выступления на Гран-при Австралии.



«Да, это были трудные выходные для них. „Феррари“ не смогла показать нормальный уровень скорости. Но давайте не будем забывать, что Мельбурн — особое место. Вот почему для меня Бахрейн будет более надёжным показателем.

В Австралии болид «Феррари» был слишком медленным. И я не знаю, в чём причина: шины, шасси или двигатель. Если посмотреть на скорость и время кругов, то становится ясно, что что-то пошло не так. Но сейчас они не должны на это реагировать слишком остро. В Бахрейне мы узнаем, какова реальная ситуация", — цитирует Доменикали GrandPX.news.