Де Ферран: в дебюте Норрис вёл машину, как ветеран

Спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран оценил первую гонку пилота его команды Ландо Норриса в Формуле-1. На Гран-при Австралии британец стал 12-м.



«В целом он проделал отличную работу. За весь уик-энд он ни разу не ошибся. Он всё контролировал и был дисциплинирован в квалификации, а в гонке нам просто не повезло с моменте с Джовинацци. Он действительно хорошо пилотировал и во многих отношениях вёл машину, как ветеран. Во время гонки он должен был атаковать и защищаться, должен был управлять своим темпом и шинами, и я думаю, что он делал это очень хорошо», — цитирует де Феррана Autosport.

Сам Норрис заявил, что подвёл всех, не набрав очков в Австралии.

«Я немного расстроен, потому что у меня было намного больше потенциала. У болида была достаточная скорость, чтобы попасть в топ-10. Я подвёл всех, поэтому мне нужно убедиться, что этого не повторится», — сказал Ландо.