Хуан Мануэль Корреа станет пилотом по развитию «Альфа Ромео»

Пилот команды Формулы-2 Charouz Racing System, гонщик молодёжной программы «Заубера» Хуан Мануэль Корреа займёт роль пилота по развитию команды «Альфа Ромео». В этой должности он присоединится к ранее подписавшей контракт с командой пилотессой Татьяной Кальдерон.



«Получить такую возможность и стать частью такой знаковой команды и бренда в автоспорте, в частности в Формуле-1, является привилегией для любого гонщика.



Я сделаю всё возможное, чтобы воспользоваться предоставленной мне возможностью, и хочу поблагодарить Фредерика Вассёра и всю гоночную команду «Альфа Ромео» за предоставленную мне возможность. Я рад тому, что ждёт нас в будущем», — приводит слова Хуана Мануэля Корреа пресс-служба команды.