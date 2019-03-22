В «Хонде» считают, что попадание на подиум не решило их проблемы

Японский автопроизводитель «Хонда» завоевал первый подиум в Формуле-1 с сезона-2008. На Гран-при Австралии гонщик Макс Ферстаппен на болиде «Ред Булл» с силовой установкой «Хонды» финишировал на третьей позиции. Позднее в официальном «твиттере» японской компании были опубликованы ответы на вопросы фанатов.

«Мы всё ещё упорно пытаемся создать лучший двигатель в серии. Мы знаем, что одно попадание подиум не означает, что годы трудностей решились за один вечер. Это было классное воскресенье, но мы знаем, с чем нам придётся столкнуться в борьбе с другими командами. Мы упорно работаем, чтобы обеспечить прирост производительности и надёжности», — заявили в «твиттере» «Хонды».

Также там отметили выступление пилота «Торо Россо» Алесандера Албона в Австралии, подчеркнув, что он проделал отличную работу.