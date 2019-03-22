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Посетители Гран-при Австралии предупреждены об угрозе заболевания корью

Посетители Гран-при Австралии предупреждены об угрозе заболевания корью
Авто / Формула-1

Здравоохранительные органы штата Виктория предупредили посетивших этап Формулы-1 в Австралии о риске заболеть корью. Об этом сообщает Heruld Sun.

Причиной стала инфицированная 40-летняя женщина, которая присутствовала на ряде мероприятий, проходивших во время Гран-при, включая сам Гран-при. Сейчас она находится в изоляции и проходит курс лечения.

Предполагается, что эта женщина либо уже болела корью, либо заболела им вследствие посещения Гран-при. На данный момент на Северной территории (субъект федерации в составе Австралии. — Прим. ред.) зарегистрирована вспышка эпидемии.

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