Посетители Гран-при Австралии предупреждены об угрозе заболевания корью

Здравоохранительные органы штата Виктория предупредили посетивших этап Формулы-1 в Австралии о риске заболеть корью. Об этом сообщает Heruld Sun.

Причиной стала инфицированная 40-летняя женщина, которая присутствовала на ряде мероприятий, проходивших во время Гран-при, включая сам Гран-при. Сейчас она находится в изоляции и проходит курс лечения.

Предполагается, что эта женщина либо уже болела корью, либо заболела им вследствие посещения Гран-при. На данный момент на Северной территории (субъект федерации в составе Австралии. — Прим. ред.) зарегистрирована вспышка эпидемии.