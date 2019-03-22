Сироткин примет участие в промо-туре «Рено» по Франции

Французская команда Формулы-1 «Рено» в апреле и мае примет участие в промо-туре в рамках рекламной кампании Гран-при Франции, который пройдёт с 21 по 23 июня на автодроме «Поль Рикар». Об этом сообщает F1i.
Для демонстрационных заездов будут использованы болиды E20 образца 2012 года и RS01 1977 года. Гонщики команды Даниэль Риккардо Нико Хюлькенберг и россиянин Сергей Сироткин будут присутствовать на отдельных мероприятиях.
Тур «Рено» выглядит следующим образом:
6-7 апреля: Диснейленд, Париж
20 апреля: Марк (Па-де-Кале)
26 апреля: Пьер-Бенит (Рона)
27 апреля: Гап (Верхние Альпы)
28 апреля: Валанс (Дром)
1 мая: Ницца (Приморские Альпы)
2 мая: Орон (Приморские Альпы)
3 мая: Шаторенар (Буш-дю-Рон)
4 мая: Салон-де-Прованс (Буш-дю-Рон)
5 мая: Тулон (Вар)
8 мая: Экс-ан-Прованс (Буш-дю-Рон)
9 мая: место ещё не названо
10 мая: Систерон (Альпы Верхнего Прованса)
11 мая: Ла-Лонд-ле-Мор (Вар)
12 мая: Сен-Рафаэль (Вар).