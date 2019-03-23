Грожан: мы немного дальше от «Ред Булл», чем мы рассчитывали быть

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подчеркнул, что команда оказалась несколько дальше от «Ред Булл», чем они рассчитывали в межсезонье. По словам Грожана, в течение сезона этот разрыв может увеличиться.



«В Австралии наш болид выглядел хорошо. Я был доволен балансом и болидом, который у нас был в эти выходные. Я был очень доволен работой, которую проделала команда зимой, я очень горд всеми парнями на заводе, они смогли победить новый регламент.



Мы довольны машиной, довольны тем, что у нас есть и с нетерпением ждём продолжения сезона. Думаю, что мы немного дальше от «Ред Булл», чем мы рассчитывали быть. Боюсь, что этот разрыв может увеличиться на фоне разного количества ресурсов у наших команд», — приводит слова Ромена Грожана Checkered Flag.