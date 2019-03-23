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Вернь посвятил победу в Санье Чарли Уайтингу

Вернь посвятил победу в Санье Чарли Уайтингу
Авто / Америка/WEC/Формула-Е

Гонщик команды Формулы-Е Techeetah Жан-Эрик Вернь посвятил победу на шестом этапе чемпионата в Санье (Китай) скоропостижно скончавшемуся гоночному директору Формулы-1 Чарли Уайтингу. Уайтинг умер от лёгочной эмболии за сутки до старта сезона Формулы-1 — 14 марта 2019 года.

«У нас было много дискуссий, я многому у него научился. Он был блестящим человеком, кем-то большим, чем просто гоночный директор, а это огромная потеря для всего мира автоспорта в целом.

Он работал не только в Формуле-1, с ним работали гонщики со всего мира. Потеря его была очень неприятна, посвящаю ему свою победу. Это минимум, который мы можем сделать, как гонщики, ради него», — приводит слова Жан-Эрика Верня Crash.

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