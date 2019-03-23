Вандорн: в целом уровень пилотов Формулы-E выше, чем в Формуле-1

Пилот команды HWA Формулы-E Стоффель Вандорн в очередной раз дал понять, что не скучает по выступлениям за «Макларен». Он подчеркнул, что, сравнивая уровень всех пилотов Формулы-E, можно сказать, что он выше, чем в Формуле-1.

«Думаю, уровень в Формуле-E невероятно высокий. Даже если вы захотите назвать имя пилота, который не заслуживает здесь быть, вы не сможете этого сделать. Здесь все профессионалы своего дела, а кое-кто принимал участие и в Формуле-1. Если говорить в целом, тут уровень стартовой решётки даже выше, чем в Формуле-1. Борьба также гораздо плотнее.

Конечно, в Формуле-1 очень классные гонщики, там есть пилоты высочайшего уровня, но также есть и те, кто, скажем так, не очень хорош", — приводит слова бельгийца AS.