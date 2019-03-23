Магнуссен: не вижу причин, по которым машина не будет хорошо работать в Бахрейне

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна. По мнению датчанина, нет никаких предпосылок для того, чтобы команда сделала шаг назад по сравнению с выступлением в Австралии.

«Я не вижу причин, по которым мы бы не смогли показать такую же хорошую скорость в Бахрейне, как это было в Австралии. Да, в Мельбурне трасса узкая и ухабистая, в то время как в Бахрейне широкая и прямая, к тому же своё слово скажет и разница в погодных условиях. Но я не вижу причин, по которым машина не будет хорошо работать в Бахрейне.

Борьба в середине пелотона? Думаю, что, как и в прошлом году, она будет плотной. Пока тяжело сказать, как будет складываться год, но в Австралии всё было очень плотно. Возможно, даже плотнее, чем в минувшем сезоне. Что касается нашего отставания от «Ред Булл», то не думаю, что мы сумеем их догнать. Наше отставание от них уже велико, а между тем в ходе сезона они прибавляют даже быстрее, чем «Мерседес» и «Феррари», — приводит слова датчанина пресс-служба «Хааса».