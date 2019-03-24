Вандорн: не слежу за «Маклареном»

Экс-пилот команды Формулы-1 «Макларен» Стоффель Вандорн, выступающий ныне в составе HWA в Формуле-E, сказал, что не следит за бывшей командой.

«Нет, я не слежу за выступлениями „Макларена“. Сейчас работаю в „Мерседесе“ и не скучаю по „Макларену“. Хочу быть там, где нахожусь. В следующем году HWA официально станет командой „Мерседес“, и я хочу быть её частью. Такова моя цель, хочу стать здесь чемпионом. Я далёк от „Макларена“ и от Формулы-1», — приводит слова бельгийского пилота AS.

Минувший сезон стал для Вандорна последним в Формуле-1, в команде его заменил Ландо Норрис. Отметим, в Формуле-E дела у бельгийца складываются пока тоже не лучшим образом: после шести этапов в его активе только 3 очка.