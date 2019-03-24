Квят: в машине Ферстаппена я хорош так же, как и он

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят пообщался с журналистами Ziggo Sport и принял участие в рубрике «правда» или «ложь», где, по правилам, мог отвечать лишь односложно.

По словам Квята, Гран-при России не является для него обычным этапом, при этом гонщик признал, что на сегодняшний день на итальянском и голландском языке он разговаривает лучше, чем на русском.

Говоря о положении в нынешней команде и отношениях с руководством «Ред Булл», Квят отметил, что его удивило возвращение в «Торо Россо», вместе с тем он не считает, что итальянская команда будет для него последней в карьере в Формуле-1. Кроме того, Даниил подчеркнул, что теперь его отношения с Хельмутом Марко можно охарактеризовать как дружеские. Отвечая на вопрос, хорош ли он в машине Ферстаппена, так же как голландец, Квят ответил утвердительно.