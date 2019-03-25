Бинотто: в Бахрейне ожидаем увидеть эффект от внесённых корректировок

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что в команде внесли коррективы после провального для коллектива Гран-при Австралии.



«Гран-при Бахрейна — это второй этап очень долгого и сложного сезона. У трассы Сахир характеристики отличаются от австралийских, ключевыми здесь являются сцепление и торможение.



Как команда, мы должны убедиться, что мы поняли причину и исправили те моменты, в которых мы оказались слабы в Австралии, из-за чего мы не смогли в полной мере использовать потенциал нашего болида. В Бахрейне мы ожидаем увидеть эффект от внесённых корректировок, хотя понимаем, что наши конкуренты снова будут очень сильны. Учитывая это, мы стремимся вернуться на правильный путь и постараться противостоять им», — приводит слова Маттиа Бинотто Crash.