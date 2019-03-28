Решение по проведению Гран-при в Нидерландах 31 марта принято ещё не будет

Представители руководства Формулы-1 сообщили, что до 31 марта не появится информация о возможном проведении Гран-при в Нидерландах в следующем сезоне. Ранее СМИ утверждали, что этот вопрос должен решиться до конца месяца.

«Переговоры ведутся в правильном направлении, но мы не торопимся. Новостей 31 марта не будет», — цитирует представителя руководства Формулы-1 De Telegraaf.

Также глава оргкомитета Гран-при в Нидерландах Ян Ламмерс прокомментировал решение властей Зандвоорта выделить € 4 млн на финансирование проекта.

«Это финансовая инъекция, которая способствует уверенности. Думаю, она также положительно влияет на других потенциальных инвесторов.

Сделка уже практически оформлена? Я бы не стал так говорить. Но очевидно, что мы движемся в правильном направлении. Мы уже преодолели самую сложную фазу», — цитирует Ламмерса GrandPX.news.