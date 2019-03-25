Ламмерс: деньги не являются проблемой для организаторов Гран-при Нидерландов

Глава оргкомитета Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс опроверг слухи, согласно которым организаторы испытывают финансовые проблемы. Ранее сообщалось, что организаторам Гран-при Нидерландов необходимо найти десятки миллионов долларов, чтобы подписать соглашение с Liberty Media о проведении гонки в Зандворте в 2020 году.

«Деньги не являются проблемой для людей, которые заинтересованы в проведении этапа. Речь вовсе не об этом.

Дедлайн – в марте? Эта дата всплыла в прессе неизвестно откуда. Об этом говорили ещё в конце ноября, но я не знаю, почему. Дата не имеет отношения к реальности.

Понятно, что решение уже близко. Будем надеяться, что Зандворт появится в итоговом календаре», — приводит слова Ламмерса Ziggo Sport.